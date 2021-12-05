5 Aralık 2021 Pazar 11:09 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 11:09

Kaderimin Oyunu ilk bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Bir aile dramına değinilen dizinin Yapımcılığını Nazlı Heptürk, Yapımını ise NGM Medya üstleniyor. Star'ın yeni dizisi 'Kaderimin Oyunu 1. Bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Kaderimin Oyunu 1. Bölüm izle! Kaderimin Oyunu dizisi 1. bölüm full izle (ilk bölüm)

Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, izleyenleri ekran başına kilitledi.

KADERİMİN OYUNU 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KADERİMİN OYUNU 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kaderimin Oyunu 1. bölümde Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur.

Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı halde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır.

Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN KONUSU

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur.

Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.

İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

KADERİMİN OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Kaderimin Oyunu dizisinin ilk 3 bölümü Amasya ilinde çekilecek.