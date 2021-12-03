3 Aralık 2021 Cuma 20:28 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 20:28

Aziz, 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği dönem dizisi Aziz'in 5. bölümünde Efnan'ın bildiği sırra ulaşmak isteyen Pierre, ona Aziz'in aşkını vadeden şaşırtıcı bir teklif sunar. Efnan, Aziz'in kalbini kazanabilmek için sırrı Pierre'ye verecek mi? Aziz 5. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 5. bölüm full izle Youtube!

AZİZ 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kahramanlığın, aşkın ve ihanetin öyküsü... Show TV'nin yeni dizisi Aziz ekranlara fırtına gibi başladı. Seyirciden büyük beğeni toplayan Aziz, senaryosu, oyunculukları ve atmosferiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

Aziz'in atölyeyi açması hür yaşamak isteyenlere umut olurken, karşı cephede derin bir korku yaratır.

Her şeye rağmen hayallerinin peşinden giden Aziz, yoluna taş koyanlara karşı beklenmedik bir hamle yapar. Dilruba ve Adem cephesinde sular bir türlü durulmaz.

Efnan'ın bildiği sırra ulaşmak isteyen Pierre, ona Aziz'in aşkını vaat eden şaşırtıcı bir teklif sunar.

Ümitleri yeşeren Efnan, Aziz'in kalbini kazanabilecek mi yoksa er ya da geç bu sevdadan vaz mı geçecektir?

AZİZ'İN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Sürprizlerin yaşandığı heyecan dolu bölümde Aziz, tüm engellere rağmen halı atölyesini açmayı başardı. Atölyenin açılışında Aziz ile Efnan'ın neşeli halleri dikkat çekerken tam o sırada gelen Dilruba, ikisinin yakınlaşmasını uzaktan izledi.

Bir yandan aşktan sınav veren, diğer yandan atölyesini açarak şehirdeki düzeni değiştirmek isteyen Aziz'in bundan sonra yaşayacakları için şimdiden nefesler tutuldu.

Halı atölyesinin adını "Zülfikar" koyan Aziz, bu düşüncesiyle herkesi duygulandırdı. Atölyenin açılışında Aziz, Efnan'a hediye verirken bu anlar ikilinin birbirine yakınlaşmasına sebep oldu. Efnan'ın daha önce görüp beğendiği bir ayakkabıyı ona hediye eden Aziz, bu hareketiyle Efnan'a büyük bir sevinç yaşattı.

İkilinin bu anlarına şahit olan Dilruba'nın ise öfkeli bakışları dikkat çekti. Aziz, Dilruba ve Efnan arasında yaşanacaklar izleyicide şimdiden büyük heyecan yaratırken bölümün bir diğer sürprizi ise Kenan'ın Aziz'in kardeşi olduğunun öğrenilmesiyle yaşandı. Açılışı uzaktan izleyen Kenan'ın, Aziz'e "Kardeşim" demesi izleyiciyi şoke etti.

'Aziz'in dördüncü bölümü ABC1 20+'da 6.70 izlenme oranı (rating), 15.90 izlenme payı (share), AB'de 5.19 izlenme oranı (rating), 13.82 izlenme payı (share) elde ederek en çok izlenen dizi olurken, TOTAL'de 6.53 izlenme oranı (rating), 15.92 izlenme payı (share) elde etti.