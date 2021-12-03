3 Aralık 2021 Cuma 20:46 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 20:46

Aşk Mantık İntikam 24. bölüm izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam, Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanmıştır. Aşk Mantık İntikam 24. bölümde Ozan ve Esra yıllar sonra mahallede karşılaşır. Esra'nın çocuğunu tesadüfen gören Ozan, çocuğun Çınar'a baba diyerek seslenmesiyle daha da kötü hisseder. Esra, oğlunun babasının aslında Ozan olduğu gerçeğini daha fazla saklayabilecek mi? Aşk Mantık İntikam 24. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

AŞK MANTIK İNTİKAM 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Aşk Mantık İntikam 24. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam 24. bölümde Ekrem geçen yıllarda Zümrüt'ün evlilik şartlarını yerine getirmeyi başarmıştır. Sonunda mutlu sona yaklaşmışlardır.

Elif ve Ekrem'in düğünleri gerçekleşecektir. Esra bu düğün için yıllar sonra İstanbul'a döner.

Onu bırakıp gittiği için Esra'ya karşı öfkeli olan Ozan onunla hiç beklemediği bir yerde karşılaşır.

Öyle değilmiş gibi davransalar da ikisi de birbirlerini unutmamışlardır. Ama artık aralarında aslında ikisini birbirlerine ömür boyu bağlayacak olan bir sır vardır...

Esra'nın çocuğunu tesadüfen gören Ozan, çocuğun Çınar'a baba diyerek seslenmesiyle daha da kötü hisseder.

Esra, oğlunun babasının aslında Ozan olduğu gerçeğini daha fazla saklayabilecek mi?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ozan ve Esra, Mert'in kim olduğunu artık bilmektedir.

Mert Ozan'la konuşmak için şirkete girer fakat beklenmedik bir müdahale ile Ozan'a ulaşamaz.

Ozan ve Esra, Mert'in tüm kişisel bilgilerine erişmiştir. Adım adım Mert'in peşine düşerler.

Çağla her anlamda köşeye sıkışmıştır ve Mert'in uzlaşmak gibi bir niyeti yoktur.

Sonunda beklenen yüzleşme gerçekleşir. Ozan, Çağla ve Mert'i karşı karşıya getirir.

Esra ise çok önemli bir karar alır. Esra'nın aldığı bu karardan sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.

Esra, bebeğin Ozan'dan olduğunu öğrenince Ozan ile aralarında hiçbir şey olmayacağını söylüyor.

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.