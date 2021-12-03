Arka Sokaklar 606. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 606. bölümde Selin koruma görevi sırasında tehlikeyle karşı karşıya kalıyor! Arka Sokakların son bölümünde; Selin, Samir'in ailesi ile çıktığı tehlikeli görevde yakalanıyor. Yakalayan kişi ise, Samir'in düşmanı. Samir'den istediğini yerine getirmezse ailesini ve Selin'i öldüreceğini söylüyor. Arka Sokaklar 606. bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!
Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...
Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 606. bölümde Selin koruma görevi sırasında tehlikeyle karşı karşıya kalıyor!
Çıkan çatışmada yaralanan Samir'in tek derdi karısına ve kızına kavuşmaktır. Samir'in adamları tarafından ağır yaralanan İdris'in durumu ciddidir. Halide'nin İlyas'ı ziyaret etmek isteyeceğini düşünen Samir, hastaneye adamlarını gönderir. Adamlarının yakalanması ile bir darbe daha yiyen Samir'in yarası ağırlaşınca mecburen doktor çağırırlar. Gelecek olan doktor ise Cemal'den başkası değildir.
Yaşanan son olaydan sonra Selin için endişelen Mesut, onu vakadan uzak tutmak ister. Halide ve Leyla ise, Selin'in koruması altında olmak istemektedir. Selin koruma görevine devam edecektir.
Mesut, Selin'e İdil ile arasında geçenleri anlatır. Duydukları karşısında Selin'in beklenmedik bir tepkisi olacaktır.
Selin, Samir'in ailesi ile çıktığı tehlikeli görevde yakalanıyor. Yakalayan kişi ise, Samir'in düşmanı. Samir'den istediğini yerine getirmezse ailesini ve Selin'i öldüreceğini söylüyor.
Çoban Ailesinde torun sorunu devam ediyor. Asiye, ailesiyle dayandığı kapıda Hüsnü'nün sert tepkisine maruz kalıyor.
Ezgi ve Cemal, evlilik konusunda ters düşünce ortalık karışıyor.
Sınıfta huzursuzluk çıkaran öğrencisini cezalandıran Pınar, öğrencinin babasının okulun sahibi ile olan yakınlığı sebebiyle okuldan atılır. Durumu kabullenemeyen Başak olaya el atarken gizemli biri tarafından gelen görüntüler olayın daha geniş kitlelere yayılmasına yol açacaktır.
Döviz bürosunda yaşanan soygun haberi ekibimizi alarma geçirir. Olay yerinde hayatını kaybeden Hilmi, Hüsnü'nün de tanıdığı bir emekli polistir. Vakaya Ceyhun ve Erdem isimli iki polis memuru da yardımcı olur. Olay yeri görüntülerini inceleyen ekibimiz Feraye isimli bir kadının soygundan bir hafta önce gittiği döviz bürosundaki davranışlarından şüphelenir.