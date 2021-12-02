2 Aralık 2021 Perşembe 23:44 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 23:44

Camdaki Kız 22. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Camdaki Kız 22. son bölümde Nalan, babası ve Cana'yı başbaşa otururken yakalar. Feride ise kocasının telefon konuşmasına şahit olur. Yaşadığı şokla birlikte dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlanan Feride'ye ne olacak? Adil, Nalan'a nasıl bir açıklama yapacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 22. bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kızı dizi 18. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 22. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 22. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

CAMDAKİ KIZ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Hayri'yle Melisa'nın karşılaşmasını engelleyen Muzo, Nalan'ın söylediklerinden sonra Melisa ile yalan ilişkisine devam etmek zorunda hisseder.

Sedat, Melisa ile ilgili bildiği gerçekleri Muzo'ya söylemenin bir yolunu ararken, Melisa'nın da Sedat ile ilgili bir planı vardır.

Sedat, Melisa'yı otele çağırır. Kapı açıldığında Sedat'ı gören Melisa, olaya tepki gösterir.

MUZO'NUN İLİŞKİSİ AİLE İÇİNDE KAOSA SEBEP OLUR

Diğer taraftan Muzo'nun ilişkisi aile içinde kaosa sebep olmuştur. Sedat durumu değiştirmeye çalışırken Gülcihan Muzo'nun iyiliğini düşünmektedir.

Diğer yandan Melisa, Muzaffer'den habersiz Gülcihan hanımın davetiyle konağa gider. Muzo, bu habersiz işten dolayı "Böyle emirvakilerden nefret ederim. Bunu kafana kazı!" diyerek Melisa'ya kızar.

NALAN, KENDİSİYLE İLGİLİ GERÇEĞI ÖĞRENECEK Mİ?

Feride, Adil'in peşine Nalan'ı takar.

Feride'nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Nalan'dan Adil'i takip etmesini ve kendisini her adımından haberdar etmesini ister.

Babasının peşine takılan Nalan, Adil'in beklenmedik ziyaretine şahit olur. Adil'in gittiği mezar ise Nalan'ı oldukça şaşırtacaktır. Mezar taşında Sema İpekoğlu yazdığını gören Nalan, durumu anlayacak mı?

NALAN, ADİL VE CANA'YI YAKALIYOR!

Feride, Adil'in değişiminin farkındadır. Cana ise hedefine adım adım ilerlemektedir. Öte yandan Koroğlu ailesi karışmıştır. Sedat bazı gerçeklerin üzerine kapatmaya çalışırken Koroğlu ailesi bir kaosun içinde kalmıştır. Nalan ise öyle bir durumla karşılaşır ki gördükleri karşısında şoke olur!

MUZO, HAYRİ'Yİ AZARLIYOR!

Muzo, Melisa'yı görmemesi için habersiz gelen Hayri'ye "Burası senin at koşturacağın mahallen değil. Haddini bil, çapını bil, kim olduğunu unutma!" der.

Hayri ise "Koroğlu sayfası benim için kapanmıştır" diyerek işten ayrılır. Rafet Koroğlu, Hayri'yi ikna etmek için onun evine geldiği sırada Melisa, kapıyı çalar. İçerden Rafet bey'in sesini duyan Melisa ne yapacak?