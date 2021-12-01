Yargı 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizisi Yargı'nın yeni bölümü Pazar akşamı ekrana geldi. Heyecanla takip edilen dizinin son bölümünde Ceylin'in Ilgaz'a aşkını itiraf etmesi damga vurmuştu. Yargı 12. bölüm fragmanında ise Engin intikam planından vazgeçmezken, Çınar'ı sıkıştırmaya devam eder. Ilgaz ne yapacak? İşte Yargı 12. bölüm fragmanı
Engin'in intikam oyunu herkesi köşeye sıkıştırıyor!
Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın 12. bölüm fragmanında Ceylin ve Ilgaz hastane davasının peşine düşmüşken bütün olaylar birbirine karışır.
Çınar, Merdan tarafından sert bir dille uyarılırken, Pars ve Neva cephesinde de durumlar kötüdür.
Eren ise, bir aile dramının içine düşmüştür. Engin intikam planından vazgeçmezken, Çınar'ı sıkıştırmaya devam eder.
Yargı son bölümde Zafer ile görüntüleri ortaya çıkan Çınar büyük panik yaşadı.
Zafer'in ölümünün ardından tedirginlik yaşayan Çınar Makbule'nin ona aldığı telefon yüzünden büyük bir şok yaşar. Çünkü bu telefonun içinde Zafer ile otobüste olan görüntüleri vardır. Büyük panik yaşayan Çınar bu durumdan kurtulmanın yollarını aramaya başlar.
Eren, kızı olduğunu iddiasını netleştirmek için gizlice babalık testi yaptırıyor!
Masasına bırakılan not Eren'in aklını oldukça karıştırmıştır. Yıllar önce yaşadığı ilişkiden bir kızı olduğu iddiası oldukça sarsıcı olmuştur. Eski sevgilisi Özlem bu durumu inkar etse de Eren'i içi rahat etmez ve gizlice aldığı örnekle babalık testi yaptırır.
Neva'nın tayin olmak için yaptığı anlaşma Pars'ı zor duruma soktu.
Engin'in intikam planlarının aktörlerinden biri olan Pars davetsiz bir misafirin gelmesiyle şaşırır. Engin'in avukatı Pars'a yıllar önce Neva'nın tayin olmak için yaptığı anlaşmanın belgelerini gösterir. Pars seçim yapmak zorunda kalır.