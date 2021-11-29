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Dizi

Yasak Elma 122. bölüm izle! Yasak Elma 122. son bölüm full izle FOX Tv!

Yasak Elma 122. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 122. son bölümde Doğan, Yıldız ve Çağatay'ın boşanma davası öncesi yapılan toplantıda Yıldız'la evlenmek istediğini söyler. Bu açıklama Yıldız başta olmak üzere herkesin ağzını açık bırakır. Peki Doğan'ın planı ne? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 122.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 122. bölüm full izle FOX Tv!

29 Kasım 2021 Pazartesi 23:44 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 23:44
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Yasak Elma, 122. son bölümü ile izleyenlerin karşısına çıktı. FOX Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma 122. bölümde Çağatay, Yıldız'a "Bir daha karşıma çıkma" diyerek yüzüğünü çıkarıp gider. Diğer yandan Doğan'ın Yıldız ile ilgili planı ise herkesi şoke edecektir. Haklıyken haksız duruma düşen Yıldız, Çağatay'ın bu hamlesine nasıl karşılık verecek? Yasak Elma 122.Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti haberimizde.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma, 122. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 122.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 122. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 122. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Önceki bölümde Yıldız ve Doğan'ın arasındaki yakınlık Çağatay'ı rahatsız etmiş, bu durum çok daha büyük olaylara neden olmuştu.

Çağatay'ın mahkemede söylediği "Beni bu ahlaksız, yalancı kadından kurtarın" sözü Yasak Elma'nın son bölümüne damga vurdu.

ÇAĞATAY'DAN YILDIZ'A REST!

Yasak Elma 122. bölümde ise Çağatay, mahkemede Yıldız'a "Bir daha karşıma çıkma" diyerek rest çeker. Çağatay'ın yaptığı açıklama sonrası Yıldız neye uğradığını şaşırır.

Doğan bu olayın tesadüf olmadığından şüphelenirken, Çağatay ve Yıldız'ın ayrılmaması için kendince bir çözüm bulur...

DOĞAN, ÇAĞATAY'A SAVAŞ AÇAR

Yasak Elma 122. bölümde Doğan Bey, Çağatay'a karşı bir savaş başlatır.

Doğan, toplantıda Çağatay'a "Bu tanıklığı, Yıldız'dan bir an evvel boşanman için yapıyorum çünkü Yıldız'la ben evlenmek istiyorum" der.

Çağatay, bu işe ne tepki verecek? Duydukları karşısında şok olan Yıldız, Doğan'a tepki gösterecek mi?

KUMRU'DAN ENDER'E İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ!

Kumru, Ender'den kendisiyle işbirliği yapmasını ister. Aksi taktirde şirketteki sermaye arttırımıyla Ender'i tehdit eder. Ender, Kumru'nun teklifini kabul edecek mi?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma'nın son bölümünde Yıldız, Kumru'nun şahitliğiyle boşanmayı kabul etmez. Kumru ise Çağatay ve Yıldız'ın bir an önce ayrılmasını istiyordur.

Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşması herkesin dikkatini çekerken, Kumru bambaşka bir plan yaparak bütün dengeleri değiştirecektir...

Diğer yandan Doğan Bey, Yıldız ile yemeğe çıkar. Kumru'nun şahitliğini kabul etmeyen Yıldız'ın Doğan ile yemeğe çıkması her şeyi başka bir hale dönüştürür. Bunu duyan Çağatay çılgına döner.

Çağatay, Doğan'ı "Ailemden uzak duracaksın" diyerek tehdit eder.

Yıldız'a Doğan ile arasında bir şey olup olmadığını soran Çağatay, büyük bir tepkiyle karşılaşır.

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