29 Kasım 2021 Pazartesi 20:43 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 20:43

Üç Kuruş dizisi 5. Bölümüyle Show Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse ve Civan Canova'nın yer aldığı Üç Kuruş, yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Üç Kuruş 5. bölümde Leyla tarafından sınava tabi tutulan Efe'ye gelen esrarengiz bir mesaj Kartal'ı tam da düğün gününde şoka uğratır. Gelen mesajda ne yazıyor? İşte Üç Kuruş 5 Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Üç Kuruş 5. Bölüm full izle Tek Parça!

ÜÇ KURUŞ 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de! Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 5. bölümü ekrana geldi. İlk bölümden bu yana geniş bir izleyici kitlesi kazanan Üç Kuruş'un beşinci bölümünde Kartal, Nezih'in yanında sosyal medyada canlı yayın açarak Bahar ile evliliklerini herkese duyuruyor. Kartal ve Bahar, iki gün sonra düğünleri olduğunu açıklarken Nezih'in gergin hali dikkat çekiyor. Kartal ile Bahar evlenebilecek mi?

Üç Kuruş 5. bölümde Kartal ile Bahar'ın düğün hazırlıkları devam ederken Nezih, Kartal'ı düğün gerçekleşmeden öldürmek istediğini söylüyor.

Diğer yandan Kartal, Şesu ve Ruşen'in mekan bastığı sahnede Şesu'nun Mesut'un adamlarını tek tek alt ettiği anlarda aksiyon dolu dövüş sahneleri büyük heyecana neden oluyor. Peki Kartal Mesut'a ne yapacak?

Mesut'un mekanında aksiyon dolu anlar yaşanırken Neriman, Leyla'nın Efe'ye aşık olduğunu anlıyor.

Leyla'nın Efe'ye aşık olduğunu anlayan Neriman'ın tepkisi sert olurken Leyla, Efe'ye aşık olduğunu inkar ediyor. Neriman'ın "Sen başka o başka, denk değilsiniz" sözleri üzerine gözyaşlarını tutamayan Leyla'nın durumu izleyicileri de derinden etkiliyor.

İrfan'ın "Kim olduğumu öğrenme zamanları geldi" sözleri büyük heyecan yaratırken Efe ile Kartal'ın karşısına çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Leyla tarafından sınava tabi tutulan Efe'ye gelen esrarengiz bir mesaj Kartal'ı tam da düğün gününde şoka uğratır.

Üç Kuruş 5. bölümde Efe, burunlarının dibine kadar girmiş olan katilin izini sürmeye çalışırken kendini Kartal'ın düğün telaşının ortasında bulur.

Kartal, Nezih'e karşı son kozu olan bu düğünü sağ salim tamama erdirmek için uğraşırken katilin mahallede olabileceğini öğrenir. İrfan ise bir sonraki hedefinden edindiği bilgiyle Efe ve Kartal'ı şaşırtıcı bir planın içine sürükler.

Leyla tarafından sınava tabi tutulan Efe'ye gelen esrarengiz bir mesaj Kartal'ı tam da düğün gününde şoka uğratır.

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş'un senaryosu; Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzasını taşıyor.

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç oyuncular ile usta isimler yer alıyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Efe (Ekin Koç)

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu)

İrfan (Diren Polatoğulları)

Bahar (Nesrin Cavadzade)

Leyla (Aslıhan Malbora)

Neriman (Nursel Köse)

Bülent Komiser (Burak Altay)

Zafer Algöz (Nezih)

Oktay (Civan Canova)

Halit (Ercan Kesal)

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Mutttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)