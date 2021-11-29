29 Kasım 2021 Pazartesi 20:45 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 20:45

Kalp Yarası 22. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünde Ayşe, "Ait olduğum yere, İstanbul'a gidiyorum." diyerek Ferit ile birlikte olamayacağını söyler. Diğer yandan Ayşe'nin dedesi olduğunu söyleyen Şahin'in sinsi bir planı vardır. Ayşe İstanbul'a dönecek mi? Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası 22. bölüm izleme linki haberimizde. Kalp Yarası 22. bölüm full izle Youtube!

KALP YARASI 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Kalp Yarası, Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

Kalp Yarası'nın son bölümünde Ayşe, kendisini Hande'nin zehirlediğini öğrenip ona silah doğrultmuştu. Hande ile arasındaki itiş kakış sonucu silah patlamıştı.

Kalp Yarası 22. bölümde silahı ateşleyen kişinin Şahin olduğu ortaya çıktı. Ayşe'nin dedesi olduğunu söyleyen Şahin, kendi tüfeğiyle ateş açarak bu kavgaya bir son vermek ister.

Atv ekranlarının izlenme rekorları kıran yeni dizisi Kalp Yarası 22. bölümde Ayşe, yaşadığı felaketlerin sorumlusu olarak gördüğü Hande'ye karşı yaptığı tehlikeli hamlenin sonucunda dedesi Şahin'le yüzleşmek zorunda kalır.

Hande, gözaltına alınır. "Ben buradan çıkacağım o konağa da gelin olacağım" diyen Hande, yeni planlar peşine düşer.

Sancakzadelere karşı güçlerini birleştiren Hande ve Yaman, intikamları uğruna yeni bir yola girerler.

Diğer tarafta Azade'nin tuzağına düşen Adnan ise reddedemeyeceği bir teklifle Yaman'ın kapısını çalar.

Ferit ilişkilerini toparlamaya çalışsa da Ayşe tüm geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kalınca bir karar aşamasına gelir.

Ayşe'nin vereceği karar, Ferit ve Ayşe ilişkisini yeni bir dönemece sokar. Ayşe ise İstanbul'a dönmeye karar verir. "Ait olduğum yere, İstanbul'a gidiyorum." diyen Ayşe, Ferit'ten vazgeçebilecek mi?

Ayşe, "Ben bu kördüğümü kesmeye karar verdim" deyip İstanbul'a dönmeye karar veriyor. Her şeyden vazgeçen Ayşe Ferit'i bırakabilecek mi?

Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.