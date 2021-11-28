28 Kasım 2021 Pazar 20:49 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 20:49

Yargı 11. bölüm izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı 11. bölümde Ceylin sonunda hissettiklerini Ilgaz'a söylüyor! Kaçmaktan çok yorulan Ceylin, duygularına yenik düşerek hissettiklerini Ilgaz'a açıklıyor. Ilgaz'ın yanında olacağını söyleyen Ceylin nasıl bir cevapla karşılaşacak? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 11. bölüm izleme linki haberimizde. Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı 11. bölüm full izleme linki haberimizde.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 11. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Heyecanla takip edilen dizinin son bölümünde Engin'in duruşmadaki ifadesi damga vurmuştu.

YARGI 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 11. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra; bittiğini zannettikleri kâbusun aslında yeni başladığını fark ederler.

Engin'in başta onlar olmak üzere kendisine zarar verdiğine inandığı herkesle ilgili bir planı vardır. Ceylin ve Ilgaz ise bu sarmalın tam merkezinde durmaktadır.

Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılarına çıkan bütün bu bulmacanın çözümü için kimseye belli etmeden çabalamaya başlarlar. Ancak bu süreç hepsini beklemedikleri kadar büyük sorularla ve sürprizlerle baş başa bırakacaktır.

Acaba içlerinde derin bir yerden yükselen öfkelerini kontrol edebilecekler midir? Yoksa bu öfke büyük bir yangına mı sebep olacaktır?

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Engin'in tehditleri, bir yandan da tarafları oldukları davayla uğraşırken; geçmişlerinin bağlandığı düğüm yeniden karşılarına çıkar. Bu durum onları acımasız bir "keşke"nin kucağına bırakırken; artık ikisini de çok zor tercihler beklemektedir.

ILGAZ HAYATININ YOL AYRIMINDA!

Engin, Çınar'ın Zafer ile olan durumunu öğrenmiştir. Ilgaz'ı yanına çağırarak ona babasının gerçeği itiraf etmesini yoksa onun Ceylin'e kendisinin bu gerçeği söylemesi gerektiğini söyler. Çınar da Metin de çok kötü durumdadır. Ilgaz ise durumdan habersiz babasını aramaktadır. Ilgaz ne yapacak?

CEYLİN SONUNDA HİSSETTİKLERINİ ILGAZ'A SÖYLÜYOR!

Kaçmaktan çok yorulan Ceylin, duygularına yenik düşerek hissettiklerini Ilgaz'a açıklıyor. Ilgaz'ın yanında olacağını söyleyen Ceylin nasıl bir cevapla karşılaşacak?