28 Kasım 2021 Pazar 23:46 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 23:46

Teşkilat 24. bölüm izleyenleri aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat dizisinin 24. bölümünde Zehra yaşadığı zor günlerde Serdar'a destek olmak istediğini söylerken, Serdar ise Yıldırım'ın kendisine yaptığı şeyden dolayı her an patlayacak bir bomba gibidir. Serdar sonunda korkulanı yapar ve bir anda silahını çıkarıp başkanı vurur. Ardından silahı Zehra'ya doğrultan Serdar ne yapacak? Teşkilat 24. bölümü izleyemeyenler için Teşkilat son bölüm izleme linki haberimizde.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 24. bölümüne Zehra'nın Serdar'ın mücadelesinde yanında olmak istemesi damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 24. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 24. bölüm full izle!

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor.

Teşkilat 24. bölümde Serdar ve Zehra'nın arasındaki duygusal yakınlaşma izleyenleri heyecanlandırdı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sevilen dizi Teşkilat'ta sular durulmuyor. Yıldırım tarafından beyni yönetilen Serdar, Teşkilat'ın başkanını vuruyor.

Dizinin son bölümünde Serdar'a yapılanlar Şirket toplantısında ortaya çıkmıştı. Heyecanla beklenen Teşkilat 24. bölümde ise Yıldırım, Serdar'ın eline düşüyor.

Teşkilat 24. bölüme "Sen, ülkenin kaderini değiştireceksin. Bu senin kaderin... Ve bu kaderi sana ben çizdim. Ben olsam da olmasam da başına gelecek bu. Beyninin her hücresinde, damarlarında akan kanda ben varım. Ve senin yapacak hiçbir şeyin yok!" diyen Yıldırım'a Serdar'ın verdiği cevap damga vurdu.

"Ben yalnızca kendi ülkeme itaat ederim" diyen Serdar, bilmeceyi çözebilmek için doğduğu ülke olan Almanya'ya gider. Ekip ve şirket elemanları arasında büyük bir kovalamaca başlar.

Teşkilat 24. bölümde Yıldırım'ı ele geçiren Serdar, "Önce senin kaderini burada sonlandıracağım, sonra da kendiminkini" diyerek silah doğrultur.

Teşkilat 24. bölümde Başkanın odasına konuşmaya giden Serdar bir anda silahını ateşler. Zehra neye uğradığını anlamazken Serdar silahı ona doğrultur.

Serdar'ın yaşadığı olaylar kendisini içinden çıkılamaz duruma sokarken, bunları bilinçsiz yaptığı gerçeği gözardı edilecek mi?

Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini ekrana getiriyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, her pazar TRT1'de.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!