28 Kasım 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Elbet Bir Gün, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

29 Kasım 2021 Pazartesi 09:13 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 09:13

28 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, Star Tv'de Haluk Levent'le Yeniden, FOX Tv'de Elbet Bir Gün, Tv8'de O Ses Türkiye, TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de Hababam Sınıfı Tatilde, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 28 Kasım 2021 reyting sonuçları

28 Kasım Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

28 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Yargı Özet yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye yer aldı. İşte reyting sonuçları

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