30 Kasım 2021 Salı 20:43 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 20:43

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 11. Bölümüyle izleyiciyi derinden etkiledi. Aile içi çatışmaların konun alındığı Evlilik Hakkında Her Şey son Bölümde Melisa, Azra'nın yardımıyla hukuki yollarla Koray'la mücadele ederken bir anlık hata her şeyi mahvedecektir. Melisa, kendisini dövmeye gelen Koray'ı öldürdü mü? Peki Evlilik Hakkında Her Şey 11. bölümde neler yaşandı? Evlilik Hakkında Her Şey 11. bölüm izleme bağlantısı sizlerle...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır.

Evlilik Hakkında Her Şey, 11. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

FOX Tv'de ekrana gelen Evlilik Hakkında Her Şey, 11. bölümde Neyran ve Koray tarafından köşeye sıkıştırılan Melisa'ya bir çıkış yolu arayan Azra ve Yıldırım'ın işi bu sefer hiç de kolay olmayacaktır.

Ural ve Sanem cephesinde ise gerilim hat safhadayken DNA sonucu gelir. Ural, sonucu bir türlü açmaya cesaret edemez. Sanem'in manevi desteğiyle zarfı açan Ural, kızının babası olup olmadığını öğrenecek. Ural Alina'nın babası mı?

Çolpan ve Erman, Serhan'ı köşeye sıkıştırmanın bir yolunu bulmuşlardır.

Yalın ve Güneş evlilik tarihi almalarının ardından ailelerini tekrar bir araya getirmeye karar verirler.

Nişan töreninden sonra ilk kez bir araya gelecek olan iki aile için bu akşam yemeği beklenmedik gelişmelere sebep olur. Yalın'ın ailesi, oğullarının Güneş'le evlenmesini istemediklerini söyler. Yemekte isyan eden Yalın, Güneş'e sahip çıkacaktır.

Neyran ve Koray hazırladıkları protokolü Melisa'ya imzalatmak için tekrar Arsen Cevher Hukuk'a gelirler. Fakat bu sefer kötü bir sürprizle karşılaşma sırası onlardadır...

Diğer yandan Azra'nın Melisa'ya gittiğinde öğrendiği şey, olayları tamamen tersine çevirecektir. Melisa, kendisini odunla dövmeye gelen Koray'ı öldürdüğünü söyler.

Koray öldü mü? Azra, bu sırla ne yapacak?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.