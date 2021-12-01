30 Kasım 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Destan reyting sıralaması

1 Aralık 2021 Çarşamba 09:13 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 09:13

30 Kasım 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Salı akşamı; Güldür Güldür Show, Büyük Beyaz, MasterChef Türkiye, Evlilik Hakkında Her Şey, Destan, Sana Söz ve Masumlar Apartmanı izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 30 Kasım 2021 reyting sonuçları

30 Kasım Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

30 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Destan, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Destan, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Masumlar Apartmanı yer aldı.