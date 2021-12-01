1 Aralık 2021 Çarşamba 20:24 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 20:24

Sadakatsiz 41.bölüm izleyenleriyle buluştu. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 41. bölümde Aras, Leyla ile boşanacağı günün öncesinde Volkan ile karşılaşır. İkili arasında bir restleşme yaşanır. Diğer yandan Derin, Leyla'nın oyununa gelir ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Boşanma arifesinde Tekirdağ'a gelen Leyla'nın amacı ne? Aras Leyla'dan boşanabilecek mi? Sadakatsiz 41. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

Sadakatsiz 41. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 41. Bölümünde Aras, Leyla'dan boşanabilecek mi? Sadakatsiz 41.bölüm full izle!

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Sadakatsiz, yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

SADAKATSİZ 41. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümünde Aras'ın kim olduğu haberi, Tekirdağ'a dönüşü ve hastaneyi satın alması büyük ses getirir. Asya onu karşılamaya gelen ilk misafiridir.

Aras'ın boşanıp Tekirdağ'a yerleşeceğini öğrenen Volkan bu duruma çok sinirlenir.

Volkan bu gelişme üzerine Aras'la buluşur ve onun birkaç gün içerisinde boşanacağını öğrenir.

Derin, Leyla'nın oyununa gelir ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

LEYLA, ARAS VE ASYA'DAN NE İSTİYOR?

Sadakatsiz 41. bölümde Volkan, Aras'ın dönüşü yüzünden oldukça sinirlidir. Ona gözdağı vermekten kaçınmaz. Derin de Asya ile uğraşmaya devam etmektedir. Aras ve Leyla boşanma arefesindeyken Leyla çıkagelir. Leyla ne istiyor?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.