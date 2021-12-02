1 Aralık 2021 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kanunsuz Topraklar, Sadakatsiz, Kuruluş Osman reyting sıralaması

2 Aralık 2021 Perşembe 10:26 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 10:26

1 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, Star Tv'de Ada Masalı, FOX Tv'de Kanunsuz Topraklar, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Dünya Hali, Show Tv'de Güldür Güldür Show, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 1 Aralık 2021 reyting sonuçları

1 Aralık Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

1 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları çıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada da Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 ESRA EROL'DA ATV

9 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 ESRA EROL'DA ATV

9 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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