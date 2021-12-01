1 Aralık 2021 Çarşamba 23:44 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 23:44

Ada Masalı 24. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı'nın çekimleri İzmir'in Sığacık köyünde yapılıyor. Ada Masalı 24. bölümde Biricik ile Beyazıt, ilişkilerinde yeni bir sorunla karşı karşıya kalırken Haziran ile Poyraz'ın aldığı karar herkesi şaşırtacaktır. Star Tv'de yayınlanan Ada Masalı 24. bölümü izlemek için haberimizdeki Ada Masalı 24. bölüm full izleme Puhutv linkine tıklayın. Ada Masalı 24. bölüm izle Puhutv!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor.

'Ada Masalı', çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

ADA MASALI 24. BÖLÜM ÖZETİ

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı çarşamba günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı, yeni bölümüyle 1 Aralık 2021 Çarşamba akşamı Star'da ekrana geldi.

Star Tv'nin sevilen dizisi Ada Masalı 24. bölümde Kırlangıç Adası Maratonu'nun telaşı ve hazırlıkları tüm adayı sarar.

Görkem, Sadık'ı maratonda yarıştırmayı kafasına koyarken onu zorlu bir hazırlık sürecine sokar.

Maraton için adaya gelen gizemli gazeteci Hasan, Selma için büyük bir tehdit unsuru olurken bu gazeteci, Nehir'in hayatında radikal kararlar almasına sebep olacaktır.

Haziran ile Poyraz çifti ile Melisa ile Alper çifti birbirlerini ne kadar iyi tanıdığına dair bir yarışa tutuşur.

Biricik ile Beyazıt, ilişkilerinde yeni bir sorunla karşı karşıya kalırken Haziran ile Poyraz'ın aldığı karar herkesi şaşırtacaktır.

Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.