1 Aralık 2021 Çarşamba 20:49 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 20:49

Kanunsuz Topraklar 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FOX Tv'nin yeni dönem dizisi Kanunsuz Topraklar 9. bölümde Malik bey kaybolur. Aramalar sonucu öldüğü söylenen Malik bey için Davut suçlanır. Davut, "Babana Bir Şey Yapmadım!" dese de kimseyi inandıramaz. Gülfem, Davut'a inanacak mı? Kanunsuz Topraklar 9. Bölümü izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Kanunsuz Topraklar 9. Bölüm full izle FOX Tv!

FOX Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar dizisinin Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili yer alıyor. Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel yazıyor.

Başrollerinde; Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Murat Daltaban ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar Her Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

KANUNSUZ TOPRAKLAR 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanunsuz Topraklar'ın 9. bölümde Davut son anda ortaya çıkarak Malik Paşazade ve Ali Gelik'in ortaklık planlarını suya düşürür. Malik Bey kaçarcasına uzaklaşır oradan.

Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüp boşalır; iki aşık baş başa kalırlar. Gülfem, Davut'a gerçekleri bir bir anlatır. Sevdalarını yaşamak için artık aralarında hiçbir engel kalmamıştır.

Ama kul kurarken gülermiş ya kader hep; Malik Bey sırra kadem basar o gece...

Gülfem'in babası sanki yer yarılmış ve içine girmiştir... Davut ve Gülfem el ele verip onu tüm Zonguldak'ta bulmaya çalışırlar.

Bu sırada Ali Gelik, Fransızlarla birlikte madeni ele geçirmek için şeytanca oyunlar oynamaya devam eder.

Davut ve Gülfem tüm bu zorluklarla karşı el ele verip çarpışırken öyle bir şey yaşanır ki bir anda her şey altüst olur yine... Ama ne demişler; aşk zorluklara karşı göğüs germektir...