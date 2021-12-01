1 Aralık 2021 Çarşamba 20:46 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 20:46

Kuruluş Osman 73. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Osman Bey'in İnegöl'ü fethetmek için verdiği mücadele damga vurdu. Kuruluş Osman 73. bölümde Nikola ile evlendirilmek istenen Mari, Turgut Bey'in yardımıyla kaleden kaçar. Öte yandan Osman Bey, İnegöl'e giden madeni alabilecek mi? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 73.bölüm izle full hd tek parça!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 73. bölümde Osman Bey, "Alacağımız ilk kale İnegöl'dür" diyerek Fetih için hazırlıklara başlar. Madeni alabilmek için Osman Bey nasıl bir yol izleyecektir? Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

KURULUŞ OSMAN 73. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 73. bölümüne Osman beyin 'Türk'ün töresidir, medet umana yardım eli uzatılır' sözü damga vurdu.

TEKFURLAR, İZNIK VALISINI HEDEF ALIYOR

Söğüt saldırısını boşa çıkaran ve Papaz Gregor'un cezasını kesen Osman Bey, tekfurları köşeye sıkıştırmıştır. İznik Valisi Saguros'un Söğüt'e yapacağı ziyaret tekfurlara bekledikleri fırsatı verir. Tekfurlar Vali Saguros'tan kurtulmak için ne yapacak?

Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine Vali Saguros ve kızını koyar. Osman Bey, Vali Saguros'u koruyabilecek mi?

MARI KOSSES'TEN TURGUT BEY'E MESAJ

İnegöl'ün fethine hazırlanan Osman Bey, şehrin zenginliğinin kaynağı madeni ele geçirerek Tekfur Nikola'yı zayıflatmayı planlar.

Ağabeyi Tekfur Kosses tarafından Tekfur Nikola ile evlenmeye zorlanan Mari Kosses ise Turgut Bey'e haber göndererek kendisini kaçırmasını ister! Turgut Bey, Mari'nin gönderdiği mesaja nasl yanıt verecek?

OSMAN BEY'IN HAREKAT PLANI IŞLEYECEK Mİ?

Madeni alabilmek için Osman Bey nasıl bir yol izleyecektir? Osman Bey madeni almak için nasıl bir strateji izleyecek?