Alparslan Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanında Akça'ya Alparaslan'ın öldürülmesi emredildi. Akça şimdi ne yapacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 4. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 3. bölümüyle ekrana geldi.

Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölümde Yannis'i almak için girdiği kalede, atabeyi Hasan'ın esir düşmesine mani olamayan Alparslan, bunun hesabını Sultan Tuğrul'a nasıl verecektir?

Hasan'la geçmişten kalan bir hesabı olduğunu anladığımız Kekavmenos onunla ilgili yaptığı özel planı devreye sokar.

Alparslan'ın Vaspurakan'da kapana kısılmasını sağlayan Bozan ise, makamının elinden alınmasının hesabını sorma niyetindedir.

Bizans'ın kendi içindeki gerilimi, Vaspurakan katliamının belirsizliği ve Yannis'in arma meselesi yüzünden daha da yükselir.

Babasının esir düştüğünü gören Akça, onun için bir şeyler yapmak zorundadır. Sultan Tuğrul'un zindana koydurduğu Alparslan, atabeyi Hasan'ı kurtarmak için bir şey yapabilecek mi?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Katliam haberi Rey ve Merv Obası'nı yasa boğar. Şehitlerin intikamını almaya ant içen Alparslan bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yapar.

Katliam yerinde Yannis'in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi'ne hesap sormaya gider. Katliamı Yannis'in yaptığından habersiz olan Kekavmenos ise Selçuklu'yu suçlar.

Hasan'ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında sıkışır. Akça'yı çok zor bir tercih beklemektedir.

Katliamda Bizans askerlerinin de ölmüş olması, Bizans cephesinde kafa karışıklığına neden olur. Kekavmenos bu sorunu çözmek için Evdokya ve Dukas'ı görevlendirir.

Makamı üzerindeki şüphelerden dolayı elinden alınan Bozan, bunun sorumlusu olarak Alparslan'ı görür. Alparslan'ı ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yapar.

29 Kasım 2021 Pazartesi reyting sonuçları: Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş, Yasak Elma reyting sıralaması

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