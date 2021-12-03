2 Aralık 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Misafir, Camdaki Kız reyting sıralaması

3 Aralık 2021 Cuma 09:16 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 09:16

2 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Candaki Kız, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv'de Benim Hayatım, FOX Tv'de Misafir, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show Tv'de Güldür Güldür Show, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 2 Aralık 2021 reyting sonuçları

2 Aralık Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

2 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Camdaki Kız (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Camdaki Kız (ÖZET), üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

Camdaki Kız 22. Bölüm izle tek parça!

Benim Hayatım 5. Bölüm izle tek parça!