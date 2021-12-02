2 Aralık 2021 Perşembe 20:28 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 20:28

Benim Hayatım dizisi 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Star Tv'de ekrana gelen dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Benim Hayatım 5. bölümde Pınar'ın Ali'den hamile olduğunu öğrenen Hayat ne yapacak? Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak'ın yer aldığı Benim Hayatım 5. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Benim Hayatım 5. Bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşananlar

BENİM HAYATIM 5. BÖLÜM FULL İZLE!

BENİM HAYATIM 5. BÖLÜM ÖZETİ

Benim Hayatım dizisinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor.

Benim Hayatım 5. bölümde Handan hisselerini Yasemin ve Hayat'a devreder.

Hayat artık şirketin ortağıdır ve dev bir mirasın sahibidir.

Bu güzel haberin üstüne Ali'den evlenme teklifi alan Hayat büyük bir sevinç yaşar. Ancak bu mutluluk kursağında kalır. Çünkü Pınar Ali'den hamiledir.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Bekir tarafından aldatıldığını öğrenen Handan, büyük bir şok yaşar... Yadigar'ın bu durumu öğrenmesi Heves'in ölümü demektir.

Kusursuz bir cinayet planı kuran Heves ve Bekir herkese büyük bir kabus yaşatır. Ancak Handan gitmeden evvel bir plan yapmıştır. Bu da Hayat'ın ve herkesin yaşamını değiştirecektir.