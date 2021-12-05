5 Aralık 2021 Pazar 11:05 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 11:05

Gönül Dağı 25. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 25. son bölümünde Mezarcı İlyas, bir yandan Veysel'i ödeme için sıkıştırırken, diğer yandan Hüseyin ve Muammer'in dükkanlarını satın alır. Mezarcı İlyas'ın yaptırımları karşısında Veysel nasıl bir hamlede bulunacaktır? İşte kaçıranlar için Gönül Dağı 42. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm fragmanı. Gönül Dağı 42. bölüm izle full HD tek parça!

GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı son bölümde Doktor Kenan'ın kaybolması herkesi şok ederken gözler ölüp ölmeyeceğine çevrilmişti. Dizinin sonunda ise Kenan ve Döndü'nün kavuşması izleyenleri gözyaşlarına boğuldu.

Yusuf'una kavuşan Döndü, kaybolan yıllarının acısını çıkarmaya çalışıyor.

Doktor Kenan'ın geçen bölümün son sahnesinde yaralı olarak ortaya çıkması izleyenlere büyük sevinç yaşatırken, Döndü ile kavuşması herkesi gözyaşlarına boğdu. Peki Gönül Dağı 42. bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm özeti...

GÖNÜL DAĞI 42. BÖLÜM ÖZETİ

Babasının hep hayalindeki mükemmel oğluna kavuşması ise Veysel'i derinden etkilemişti.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde ise Veysel'in 'Babam sonunda aradığı evladını buldu, en çok onun adına seviniyorum.' sözü damga vurdu.

TANER VE DİLEK'İ KASABADAN BEKLEYEN SÜRPRİZ...

Gönül Dağı 42. bölümde Rüya gibi geçen bir balayının ardından eve dönen Dilek ve Taner'i bekleyen bir sürpriz vardır. Kenan'ın ailesine kavuşmasıyla ortaya çıkan gerçekler karşısında herkes şok olmuş haldedir.

DOKTOR KENAN VE AİLESİ KAVUŞMA SEVİNCİNİ YAŞIYOR...

Bir yandan kaybolan yılların acısını çıkarmaya çalışırken diğer yandan Kenan'ın aileyle kaynaşması için çabalarlar. Ortaya çıkan bu sarsıcı gerçek, aile üzerinde nasıl yansımalara sebep olacaktır?



VEYSEL VE CEMILE'YI ISE ZORLUKLAR BEKLIYOR...

Doktor Kenan'ın (Serkan Kuru), Düğüncü Muammer (Ali Düşenkalkar) ve Döndü (Feyza Işık)'nün oğlu olduğunun anlaşılması, tüm aileyi ve kasaba sakinlerini şok eder... Yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçekle, Döndü ve Muammer, oğullarına kavuşmanın sevincini yaşar, kaybolan yılların acısını çıkartmaya çalışırken, Veysel (Semih Ertürk) ve Cemile (Nazlı Pınar Kaya), hayatlarının en zor günlerini geçirmektedir... Yıllardır özlemini duydukları ve arsa tapusunu alarak temelini attıkları ev hayalleri, Mezarcı İlyas'ın (Halil İbrahim Kalaycıoğlu) son dakika kararıyla yerle bir olur. Senet gününü beklemeden parayı isteyen Mezarcı İlyas'a Veysel'in tepkisi çok sert olacaktır.

Öte yandan Mezarcı İlyas, hız kesmeden sert yaptırımlarda bulunmaya devam eder. Bir yandan Veysel'i ödeme için sıkıştırırken, diğer yandan Hüseyin ve Muammer'in dükkanlarını satın alır. Mezarcı İlyas'ın yaptırımları karşısında Veysel nasıl bir hamlede bulunacaktır?

Hilmi'nin istemeye gelmek için haber yollamasıyla sarsılan Asuman, kendi içinde bir sorgulamaya girerek Ramazan'a dair bir umut kırıntısı aramaya başlar. Beklenmeyen bir engelle baltalanan bu arayış neticesinde Asuman ve Ramazan aşkını bekleyen nihai son ne olacaktır?

SELAMI AĞITÇILIĞA BAŞLIYOR...

Ailesinin mahkemeye vermesiyle babasının mal varlığından ve servetinden men edilen Selami (Eser Eyüboğlu), Hüseyin'le (Erdal Cindoruk) konuşarak ağıtçılığa başlıyor. Ancak ilk işinde cenaze evinde ağıt söylerken türküye geçen Selami, meslektaşı teyzelerin elinden zor kurtuluyor... Tam yolun sonuna geldiğini düşünen Selami ve Keriman'ı (Çiğdem Aygün) bekleyen müjdeli haber ne?

GEDELLIİ'NİN HÜZÜNLÜ AŞIKLARINI BEKLEYEN NİHAİ SON...

Kendisini istemeye gelen aileyi reddettiği halde emrivaki yapılan, Ramazan'la buluşmak isteyen ve hayal kırıklığı yaşayan Asuman (Hazal Çağlar), nasıl bir karar alacak? Gedelli'nin hüzünlü aşıklarını bu kez nihai bir son mu bekliyor?

"UÇAN ARABA" PROJESIYLE ILGILI ÇALIŞMALAR HIZLANIYOR

"Uçan Araba" icadıyla ilgilenen şirket için yeni projeleriyle ilgili çalışmaları hızlandıran Taner ve amcaoğullarını, 42. Bölümde birbirinden ilginç sürprizler ve heyecanlı olaylar bekliyor.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

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