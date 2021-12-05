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  • 4 Aralık 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Kaderimin Oyunu, O Ses Türkiye, Gönül Dağı reyting sıralaması
Medya

4 Aralık 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Kaderimin Oyunu, O Ses Türkiye, Gönül Dağı reyting sıralaması

4 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Kardeşlerim, Star Tv'de Kaderimin Oyunu, FOX Tv'de Elkızı, Tv8'de O Ses Türkiye, TRT1'de Gönül Dağı, Show Tv'de Güldür Güldür Show, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 4 Aralık 2021 reyting sonuçları

5 Aralık 2021 Pazar 09:26 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 09:26
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4 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Cumartesi akşamı; Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show, Elkızı, Gönül Dağı, Kaderimin Oyunu, O Ses Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 4 Aralık 2021 reyting sonuçları

4 Aralık 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

4 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Kardeşlerim Özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

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