5 Aralık 2021 Pazar 20:46 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 20:46

Yargı 12. bölüm izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı'nın 12. bölümde Ceylin ve Ilgaz'ın aşkı ise büyük bir sınavdan geçiyor. Ilgaz'ın babası konusundaki itirafından sonra Ceylin çılgına döner. Metin teslim olacak mı?Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 12. bölüm izleme linki haberimizde. Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı 12. bölüm full izleme linki haberimizde.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 12. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Heyecanla takip edilen dizinin son bölümüne Ceylin'in Ilgaz'a aşkını itiraf etmesi damga vurmuştu.

YARGI 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 12. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

İyiden iyiye köşeye sıkışan Engin'in tehditleri herkesin dünyasını alt üst etmektedir.

Herkesin kendisini sınadığı, hızla daralan bu zaman içerisinde, Engin'i hamle yapmaktan alıkoyacak yollar, ayrılıklar ve beklenmedik birliktelikler ortaya çıkacaktır. Engin'in herkesi acıtan küçük kıvılcımları, büyük bir yangına mı sebep olacak, yoksa söndürülebilecek midir?

ÇINAR DÖRT BİR KOLDAN SIKIŞIYOR!

Ceylin ve Ilgaz hastane davasının peşine düşmüşken bütün olaylar birbirine karışır.

Çınar, Merdan tarafından sert bir dille uyarılırken, Pars ve Neva cephesinde de durumlar kötüdür.

Eren ise, bir aile dramının içine düşmüştür. Engin intikam planından vazgeçmezken, Çınar'ı sıkıştırmaya devam eder.

CEYLİN VE ILGAZ'IN AŞKI BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇİYOR!

Ilgaz ve Ceylin her şeye rağmen, tarafları oldukları davada mesleki olarak birlikte hareket etmek zorundadır. Geri sayım devam ederken, hiç beklemedikleri bir gelişme başta ikisi olmak üzere herkesi yeni bir yola sürükleyecektir.

Ilgaz'ın babası konusundaki itirafından sonra Ceylin çılgına döner. Dünyası adeta başına yıkılmıştır. Metin'in karşısına çıkarak bunun bedeli ödeteceğini söyler. Ilgaz ise aşkını kaybetmekten korkmaktadır. Ceylin'in de Ilgaz'ın da ruhları kaos içindedir.

Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, öteki ise doğmamıştır."

Ceylin, birbirlerine en yakın oldukları anda Ilgaz'dan gelen beklenmedik tereddüt ile sarsılır.

Acaba Metin'in bu sırrı, Ilgaz ile Ceylin'in özenle kurmaya çalıştıkları bağı geri dönüşsüz bir biçimde kıracak mı, yoksa daha da güçlenmesine mi sebep olacaktır