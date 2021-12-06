5 Aralık 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Elbet Bir Gün, Yargı, Teşkilat reyting sıralaması

6 Aralık 2021 Pazartesi 09:12 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:12

5 Aralık 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamı; Destan, Yargı, Kaderimin Oyunu, Elbet Bir Gün, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Teşkilat ve Masterchef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 5 Aralık 2021 reyting sonuçları

5 Aralık Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

5 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı Özet yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye yer aldı. İşte 28 Kasım reyting sonuçları