6 Aralık 2021 Pazartesi 11:15 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 11:15

Teşkilat 25. bölüm izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. TRT1'in aksiyon dolu dizisi Teşkilat'ın 25. bölümünde Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur. Zehra ve Serdar arasında neler yaşanacak? İşte kaçıranlar için Teşkilat 25. bölüm full izleme bağlantısı. Teşkilat 25. bölüm izle (son bölüm tek parça)

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 25. bölümde Serdar, zor anları atlattıktan sonra ikili arasında duygusal bir konuşma gerçekleşir. Zehra ve Serdar arasında neler olacak?

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 25. bölümüne Libya'da yaşanan koşuşturmaca damga vurdu.

Teşkilat 25. bölümde Zehra ve Serdar arasında geçen duygusal konuşma izleyenleri heyecanlandırdı.

Serdar, "Hayatımı kurtardın. Şey diye sayıkladığını hatırlıyorum. Lütfen beni bırakma diyordun. Ben aslında o yüzden bırakmadım seni. Sana hayatımı borçluyum" sözleri ile Zehra'ya itirafta bulunur.

Bu sözler karşısında duygulanan Zehra, "Ben sadece borcumu ödedim. Ödeştik. Ölseydin seni küstah biri olarak hatırlardım." diyerek konuşmayı şakaya çevirmeye çalışır.

İkili bu sözlerin ardından yakınlaşırken, Zehra "Bizi kalbimize söz geçirmemiz için eğittiler. Ne olur bana böyle güzel bakma" der. Serdar ve Zehra arasında neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 25.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sevilen dizi Teşkilat'ın son bölümünde Serdar'ın yaşadığı olaylar kendisini içinden çıkılamaz duruma sokarken, yaşadıklarını tüm ekibe açıklamıştı. Öte yandan Serdar'ın kalbi durmuş, Zehra ise başında çaresizce donup kalmıştı.

Teşkilat 25. bölümde ise Libya'da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır.

Libya'dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır. Üstelik ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmektedir.

Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer.

Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur.

İkili Libya'daki problemi çözmek için Ceren'in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar. Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, her pazar TRT1'de.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

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