5 Aralık 2021 Pazar 20:35 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 20:35

Teşkilat 25. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Teşkilat 25. bölüme Serdar'ın Zehra'ya söyledikleri damga vurdu. Teşkilat 25.bölümde Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur. davetsiz bir misafir, bu oyunu oyunun gidişatını değiştirecektir. Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 25. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. (Teşkilat son bölüm)

TEŞKİLAT 25. BÖLÜM CANLI İZLE! (Saat 20.00'da)

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 25. bölümüne Libya'da yaşanan koşuşturmaca damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 25. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 25. bölüm full izle!

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor.

Teşkilat 25. bölümde Zehra ve Serdar arasında geçen duygusal konuşma izleyenleri heyecanlandırdı.

Serdar, "Hayatımı kurtardın. Şey diye sayıkladığını hatırlıyorum. Lütfen beni bırakma diyordun. Ben aslında o yüzden bırakmadım seni. Sana hayatımı borçluyum" sözleri ile Zehra'ya itirafta bulunur.

Bu sözler karşısında duygulanan Zehra, "Ben sadece borcumu ödedim. Ödeştik. Ölseydin seni küstah biri olarak hatırlardım." diyerek konuşmayı şakaya çevirmeye çalışır.

İkili bu sözlerin ardından yakınlaşırken, Zehra "Bizi kalbimize söz geçirmemiz için eğittiler. Ne olur bana böyle güzel bakma" der. Serdar ve Zehra arasında neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 25.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sevilen dizi Teşkilat'ın son bölümünde Serdar'ın yaşadığı olaylar kendisini içinden çıkılamaz duruma sokarken, yaşadıklarını tüm ekibe açıklamıştı. Öte yandan Serdar'ın kalbi durmuş, Zehra ise başında çaresizce donup kalmıştı.

Teşkilat 25. bölümde ise Libya'da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır.

Libya'dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır. Üstelik ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmektedir.

Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer.

Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur.

İkili Libya'daki problemi çözmek için Ceren'in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar. Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, her pazar TRT1'de.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!