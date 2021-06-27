27 Haziran 2021 Pazar 23:44 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 23:44

Baş Belası 2. bölüm izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in üstlendiği Baş Belası 2. bölümde İpek, eski kocası hakkında bilmediği gerçekleri öğrenir. Cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla aynı vakayı çözmeye çalışan İpek, Kadir'in izini bulabilecek mi? Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası 2. bölümü izlemek için haberimizdeki linke tıklayın. Baş Belası 2. bölüm full izle!

BAŞ BELASI 2. BÖLÜM İZLE

Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.

BAŞ BELASI 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baş Belası 2. bölümde Cinayet Büro amiri Mehmet'in kararıyla İpek'le aynı odayı paylaşmak zorunda kalan Şahin, durumdan hiç de memnun değildir. İpek'ten kurtulmak ve onu kendi alanından uzaklaştırmak için elinden geleni yapar.

Pozitif iletişimi savunan bir insan olan İpek ise ısrarla Şahin'le iletişim kurmaya çalışmaktadır.

Şahin her işe burnunu soktuğunu düşündüğü İpek'i vakaların dışında tutmaya kararlı olsa da Mehmet, amirin emriyle vakada İpek'le birlikte çalışmak zorunda kalır.

Baş Belası 2. bölümde İlk kez bir olay yeri gören İpek zorlansa da pes etmez. İpek'in gözlemleri, psikoloji eğitiminin avantajını kullandığı sorgu teknikleri ipuçlarının birleştirilmesinde büyük katkı sağlar.

Şahin, her ne kadar kabul etmek istemese de İpek'ten ciddi yardım almaktadır.

Diğer yanda hala kaçak olarak aranan Kadir'in peşinde olan Şahin, İpek'in de iz peşinde olduğunu fark eder.

Bu sırada oğlunun kaybolması İpek'e korku dolu anlar yaşatır. İpek, Şahin'in yardımıyla oğlunu bulduğunda Kadir'in de izine rastlayacaktır.

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği dizide başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un eşlik ediyor.