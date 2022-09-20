Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı dizide 15 yıl önce öldü gösterilen ve Özbekistan'a giderek orada yeni bir hayat kurmak zorunda kalan Cezayir Türk'ün hayatı ele alınacak. Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 1. bölüm izle (ilk bölüm)

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM IZLE!

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

15 yıl önce öldü gösterilen ve Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır.

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar.

Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır.

Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde; Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) gibi oyuncular yer alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimlerdir?