Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölümüyle izleyenleri aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Atv'de ekrana gelen dizinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor. Cezayir, Leyla'yı vuran kişinin kim olduğunu öğrenir. Şimdi sırada Yakup'u yakalamak vardır. Ben Bu Cihana Sığmazam 3. Bölümü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm full izle tek parça!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 3. BÖLÜM IZLE!

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 3. BÖLÜM ÖETİ

Atv'nin sürükleyici dizisiBen Bu Cihana Sığmazam'ın 3. bölümünde; Leyla vurulduktan sonra da umutsuzca son mermisine kadar çatışmaya devam eden Cezayir artık Leyla ile sonlarının geldiğini düşünmektedir.

Suna annesinin başına gelen bu felaket için babasını suçlamaktadır. Bu arada Leyla derhal ameliyata alınır. Artık tüm aile endişeli bir şekilde ameliyatın en iyi şekilde sonuçlanmasını beklemektedir.

Cezayir ise Leyla'yı vuranları bulup intikam almak için vakit kaybetmeden harekete geçmiştir bile.

"BANA BIR ISIM GETIR, ONA ISMINI UNUTTURAYIM!"

Kısa sürede Leyla'yı vuran tetikçiyi yakalamayı başarır ve onu konuşturarak arkasındaki kişinin Ayı Boğan Yakup olduğunu öğrenir. Şimdi sırada Yakup'u yakalamak vardır.

Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı 20.00'de atv'de!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

15 yıl önce öldü gösterilen ve Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır.

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar.

Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır.

Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde; Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) gibi oyuncular yer alıyor.