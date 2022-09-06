Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları kimlerdir? Bir Küçük Gün Işığı konusu ve oyuncu kadrosu

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, ilk bölümüyle ekrana geliyor. Bir Küçük Gün Işığı oyuncu kadrosu izleyici tarafından merak edildi. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Peki Bir Küçük Gün Işığı konusu nedir? İşte Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları ve konusu

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur.

Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar.

Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır.

Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir.

Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMAN

"Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar"

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 5 Eylül 2022 pazartesi akşamı ATV'de...

Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm full izle!

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu gibi oyuncular yer alıyor.

Başrol oyuncusu Seray Kaya, Kadın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınmıştı. Kaya, en son Mahkum dizisinde rol aldı.

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