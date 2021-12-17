17 Aralık 2021 Cuma 10:41 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 10:41

Camdaki Kız 24. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız 24. bölümde Nalan, ailesinin kendisinden sakladığı sırrı ısrarla öğrenmek isteyince büyük bir şok yaşıyor! Diğer yandan Melisa ve Sedat'ı birlikte görür. Melisa'nın sırrı ortaya çıkacak mı? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 24. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 24. bölüm full izle YouTube!

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 25. BÖLÜM FRAGMANI | NALAN MUTLULUĞUN PEŞİNDE!

CAMDAKİ KIZ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Hayalleri bir bir yıkılan Nalan oldukça mutsuzdur. Hem Feride'nin baskısı hem de Sedat'ın yaşattıkları ona ağır gelmeye başlamıştır. Muzo ile dertleşen Nalan ona hissettiklerinin peşinden koşmasını öğütler. Sonrasında kendisi de Sedat ile yakınlaşmaya başlar. Nalan mutluluğa kavuşabilecek mi?

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan, Feride ve Adil'in sakladığı sırrı öğrenmeye çok yakındır. Ancak Feride, Nalan'ın Sema'yı sormasının ardından sinir krizi geçirir.

Nalan, Feride'ye Sema'nın kim olduğunu sorunca Feride, sinir krizi geçiriyor. Sema'nın hayalini gören acılı anne, evdeki tüm eşyaları yerle bir ediyor.

NALAN YENİ BIR ŞOKLA KARŞI KARŞIYA!

Nalan, ailesinin kendisinden sakladığı sırrı ısrarla öğrenmek isteyince büyük bir şok yaşıyor!

Camdaki Kız 24. bölümde Feride, sakladığı sırların bedelini öderken, Nalan güçlü durmaya kararlıdır. Nalan, Sema gerçeğini öğrendikten sonra büyük bir yıkım yaşıyor.

Feride ve Adil, Nalan'ın Sema'nın kim olduğunu sorgulamasının ardından ne yapacağını şaşırır.

Nalan ise ısrarla Sema'nın kim olduğunu öğrenmenin peşindedir. Feride, Nalan'a Sema'dan geriye kalan mektubu ve fotoğrafları görmesine izin verir. Nalan, yaşadığı şokun karşısında nasıl duracak?

NALAN, GERÇEK ANNESİNİN SEMA OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR!

Camdaki Kız 24. Bölümde Nalan, saklanan eşyaların peşine düşer. Feride ve Adil, Nalan'ın bilmesi gereken gerçekleri anlatmaya karar verir. Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını isterken Feride, buna engel olur.

Diğer taraftan Koroğlu Ailesi büyük bir krizin içine düşmüştür. Rafet başta olmak üzere tüm aile krize çözüm bulmaya çalışırken, Sedat yine tehlikeli bir durumunun içine düşer.

Rafet, Koroğlu Ailesi'nde oylamayla Cavit'in ortaklığı konusunda sonuca varmak istiyor. Kritik toplantıda ise içeri giren sürpriz isim herkesi şoke ediyor.

Diğer taraftan Sedat, Cavit'ten Melisa'da bulunan görüntüleri için yardım istiyor. Sedat, Alper'in tehdidi üzerine Cavit'ten yardım isteyince Cavit, yardım karşılığı Sedat'a beklenmedik bir teklif yapar. Ancak Cavit'in sert tavrı Sedat'ı daha da tedirgin ediyor.

Cavit, Sedat'a Koroğlu şirketine ortak olmaya karşılık yardım edecektir. Ancak Sedat'ın bu durumu Rafet'e kabul ettirmesi yeni bir kaosa neden olacaktır.

Melisa ise kim olduğunu saklamaya çalıştıkça Hayri abisinin ısrarıyla avukatla görüşmeye gittiği otelde Rafet Bey'le karşılaşır.

Nalan, gerçekleri öğrenme konusunda ısrarcı olunca Adil, anlatacaklarını fakat zamana ihtiyaçları olduğunu söylüyor.

Feride'den duyduklarından sonra sarsılan Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapar. İşe geri dönen Hayri ise Meliha'yı Rafet Bey'le tanıştırma çabalarından vazgeçmemektedir.

Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapıyor. Organizasyonda Melisa ve Sedat'ın tekrar karşı karşıya gelmesi Sedat'ı rahatsız etmeye devam ediyor.

Melisa'nın mekanda Alper'in kendilerini takip ettiğini fark etmesi ise Muzo'nun engeliyle atlatılıyor.