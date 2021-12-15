Sadakatsiz 43.bölüm izle! Sadakatsiz 43. bölüm full izle (son bölüm)

15 Aralık 2021 Çarşamba 20:47 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 20:47

Sadakatsiz 43. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz son bölümde Aras'ın evlilik teklifi ettiği sırada ortaya çıkan Ali ve Volkan, Asya'yı zora sokuyor! Ali'nin bu ilişkiye olan tepkisi üzerine çıkmaza giren Asya, tam Aras'ın teklifine cevap verecekken evde Leyla ile karşılaşıyor. Volkan şimdi ne yapacak? İşte Sadakatsiz son bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 43.bölüm full izleme linki.

Sadakatsiz 43. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 43. Bölümünde; Asya, Ali ve Volkan'ın yaptıklarına öfkelenerek Aras'ın teklifine "Evet" demeye gidiyor. Asya, kapıyı açan Aras'ın yanında Leyla'yı görüyor. Asya bu durumda ne yapacak? Sadakatsiz 43.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 43. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümünde Ali, annesine karşı iyice asileşiyor. Asya'yı Aras ile birlikte gören Ali, annesini; babasına gitmekle tehdit ediyor. Asya ise bu davranışından dolayı oğluna kızıyor. Asya, oğlu ile Aras arasında nasıl bir denge kuracak?

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Aras'ın evlilik teklifi ettiği sırada ortaya çıkan Ali ve Volkan, Asya'yı zora sokuyor! Ali'nin bu ilişkiye olan tepkisi üzerine çıkmaza giren Asya, tam Aras'ın teklifine cevap verecekken beklenmedik bir gelişme ile karşı karşıya kalıyor!

Volkan ve Derin arasında tansiyon yükseliyor! Volkan, Asya'ya olan öfkesini çıkarmak için Derin'den hesap sormaya gidiyor ancak beklenmedik bir hamleyle ikili arasında şoke eden bir durum yaşanıyor.

Asya, Ali ve Volkan'ın Aras'ın evine gelmeleri ve evlilik teklifine şahit olmaları ile kendisini yine bir çıkmazın içinde bulur.

Bu teklife henüz cevap verememişken, Leyla'nın Aras'tan boşanmasına rağmen ondan vazgeçmemesi işleri çıkmaza sokar.

Leyla'ya yeni planında sürpriz bir isim eşlik ederken, Derin ve Volkan ilişkisini daha karmaşık hale getirecek bir olay yaşanır.

Ali, annesine tepki verip babasına yaklaşırken Asya oğlu için kendi hayatından ödün vererek yeni bir fedakarlık yapacak midir? Yoksa Aras'a "evet" demeye hazır mıdır?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...