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Dizi

Kalp Yarası 24 bölüm full izle Youtube! Kalp Yarası 24. bölüm izle!

Kalp Yarası 24. bölüm, izleyici karşısına çıktı. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 24. bölüme Ayşe'nin Ferit'e 'Beni sensiz bırakma' demesi damga vurdu. Yeni bölümde Ferit, Mirza'nın söyledikleri üzerine onu dövüp, Ayşe'yi kaçırır. Ayşe, Ferit ile yeniden evlenecek mi? Kalp Yarası 24. bölümü izlemek isteyenler, Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirler. Kalp Yarası 24. bölüm full izle!

13 Aralık 2021 Pazartesi 20:46 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:46
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Kalp Yarası 24. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünde Ferit, Mirza'nın söyledikleri üzerine onu dövüp, Ayşe'yi kaçırır. Bunun üzerine Ayşe'nin dedesi konağı basar. Azade ile Şahin arasında neler yaşanacak? Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası 24. bölüm full izlemek için Youtube ve Atv linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KALP YARASI 24. BÖLÜM İZLE ATV!

Kalp Yarası, Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 24. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kalp Yarası 24. bölümde Ayşe'nin tehlikede olduğunu duyan Ferit soluğu Şahin'in çiftliğinde alır. Ayşe'yi koruyabilmek için ortalığı ayağa kaldıran Ferit, Mirza ve Şahin engeline takılır.

Mirza, Ferit'i Ayşe üzerinden kışkırtır. "Ayşe'nin gözünde koca bir hiçsin sen! Anlasana artık!" diyen Mirza, Ferit'in hışmına uğrar.

Ferit, Ayşe'yi kaçırır. Ayşe'nin dedesi ise Azade'nin konağını basarak hesap sorar. Dedesinin "Benim elimi öpmeyen adama ben kız vermem. Allah'ın izniyle kızı benden ister..." demesi üzerine Ayşe'yi istemeye gider. O sırada Azade hanım gelir.

Ferit, Mirza'nın söyledikleri üzerine onu dövüp, Ayşe'yi kaçırır. Bunun üzerine Ayşe'nin dedesi konağı basar.

Kalp Yarası'nın son bölümünde Ayşe ise Ferit'in çekimine kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Bu yakınlaşma Ferit ve Ayşe'yi hayatlarıyla ilgili önemli bir karar almaya iter.

Yaman ve Hande, Sancakzade Konağı'na girme planları yaparken Zümrüt'ün yaptığı bir hamle her şeyi değiştirir. Diğer tarafta Betül, Yaman'ı kaybetmemek için büyük bir savaş verir.

Hüseyin'in teklifiyle kuşkuya düşen Azade'yi zor bir süreç beklemektedir. Hüseyin'in ise eline geçen kozla durmaya niyeti yoktur.

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