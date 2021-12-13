13 Aralık 2021 Pazartesi 20:17 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:17

Üç Kuruş dizisi 7. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş 7. bölümde Kartal, elindeki ÇP damgasını göstererek Ferhan'ı aramaya devam ederken komiser Hazal, İrfan'ın elindeki damgayı görüyor. Peki İrfan yakalanacak mı? İşte Üç Kuruş 7 Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

ÜÇ KURUŞ 7 BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de! Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş'un senaryosu; Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzasını taşıyor.

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 7. bölümü ekrana geldi. İlk bölümden bu yana geniş bir izleyici kitlesi kazanan Üç Kuruş'un yedinci bölümünde Kartal'ın evinin avlusundaki büyük perde açıldığında duvarda ne olduğu merak konusu oluyor.

Üç Kuruş 7. Bölümde Kartal ve Efe, elinde "K" damgası bulunan birine ulaşırken gerilim dolu anlar yaşanıyor. İkili hızla koşarken karşılarına çıkan İrfan'ın annesi Nesrin'in fotoğrafı ise büyük şaşkınlık yaşattı.

Nesrin'in fotoğrafının üzerindeki "Anamı vurdular" yazısı dikkat çekerken İrfan'ın planı akıllarda soru işareti oluşturdu.

Diğer yandan Kartal, Şesu ve Ruşen'in vahşi hayvanlarla dolu bir mekana baskın yaptığı anlarda Oktay, Neriman'a cinayetleri işleyen kişinin Ferhan olduğunu söylüyor.

İRFAN YAKALANACAK MI?

Kartal, elindeki ÇP damgasını göstererek Ferhan'ı aramaya devam ederken komiser Hazal, İrfan'ın elindeki damgayı görüyor.

Kartal, İrfan'ı yakalamak için babası Oktay'dan beklediği desteği alamayınca büyük hayal kırıklığı yaşar.

Yine de pes etmeyen Kartal, Efe'yle beraber İrfan'ın izini sürer ama ikili kendilerini hiç hesapta olmayan bir tehlikenin içinde bulur.

İrfan'a karşı yaptıkları bu hamle, İrfan'ın oyun alanını iyice daraltır. Kartal'a ve mahalleliye unutamayacakları bir ders vermeye kararlı İrfan, ses getirecek bir hamle yapar. Fakat İrfan'ın hamlesi, Oktay'ın dahiliyle ummadığı bir sonuç doğurur.

Kartal ve Efe'nin İrfan'ı yakalamak için harekete geçtiği anlarda heyecan giderek yükseliyor. Peki İrfan yakalanacak mı?

Üç Kuruş 7. Bölümde Bahar'ın Kartal'a, Nezih'in zaafını anlattığı sahnede 'Baybars' ismi dikkat çekiyor. Baybars'ın vahşi hayvanlarının olduğunu ve Nezih'in bu dünyada korktuğu tek insan olduğunu söyleyen Bahar, Kartal'a büyük bir koz verirken Kartal'ın ne yapacağı merakla bekleniyor.

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç oyuncular ile usta isimler yer alıyor.