14 Aralık 2021 Salı 20:07 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 20:07

Destan 4. Bölüm izleyenleri ekran başına etkiledi. Atv'de ekrana gelen dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut gibi isimler yer alıyor. Destan 4. bölümde Akkız'ın göğsüne kızgın damga vurulması izleyenleri etkiledi. Diğer yandan Batuga'nın babasına baş kaldırması yüreklere su serpti. Peki yeni bölümde neler olacak? Destan 4. bölüm izle full hd tek parça!

'Kurt pusuya düşünce nasıl kaçacağını değil, nasıl öç alacağını düşünürmüş' Destan dizisinin 4. bölümüne Batuga'nın babası Alpagu Han'a söylediği 'sözü damga vurdu.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

DESTAN 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Destan dizisinin dördüncü bölümünde Akkız'ın Gök Saray'daki kölelik günleri başlamıştır. Tenine dağlanan damgaya rağmen köle olmayı kabul etmeyen Akkız, Alpagu Han'ı öldürüp Gök Saray'dan kaçmaya and içer ve planını uygulamaya koyulur.

Destan 4. bölümde Ulu Ece, kendisine Kuma Hatun Tılsım'ı hatırlatan Dağ kızlarını doğduklarına pişman etmeyi kafasına koymuştur.

Üst üste yapılan haksızlıkların sonucunda, Akkız kendisini Temur Tegin'in karşısında bulur.

Batuga ise, Akkız'ı Ulu Ece'nin eziyetlerinden korumak ve saraydan kaçırmak için canhıraş bir uğraşın içine girer.

Alpagu Han yarasının ateşine rağmen tahtına dönmüş, onu öldürmeye çalışan okçunun peşine düşmüştür.

Alpagu Han'ın soruşturması adım adım Saltuk ve Çolpan'a, dolayısıyla Akkız'a yaklaşmaktadır.

DESTAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Destan dizisi, Orta Asya'da yaşayan Türk boylarının iç ve dış çatışmalarını ele alıyor.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' Salı akşamları 20.00'de atv'de.

Oyuncular:

Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli(Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece),Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg),Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun),Burak Tozkoparan(Temur Tegin), Elif Doğan(Tutkun),Burak Berkay Akgül(Kaya Tegin),Ahmet Olgun Sünear(Yaman),Buse Meral(Sırma), Ecem Sena Bayır(Günseli Hatun), Esra Kılıç(Mei Jin),Bilgi Aydoğmuş(Kırçiçek),Osman Albayrak(Vargı Beg), Alper Düzen(Danış Ata), Şahin Ergüney(Kün Ata),Meltem Pamirtan(Yibek Kadın),Evren Erler(Çalayır)