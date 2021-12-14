14 Aralık 2021 Salı 16:24 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 16:24

Sana Söz final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıktı. Star'da yayınlanan dizi, istenilen izlenme oranına ulaşamayınca final kararı alındı. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak, Ayçin İnci, Aslıhan Kapanşahin, Hivda Zizan Alp ve Cansın Çekili ve Atakan Hoşgören'in yer aldığı Sana Söz dizisinin final bölümüne haberimizdeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Sana Söz 7. bölümde neler oldu? Sana Söz final bölümüyle 14 Aralık 2021 Salı akşamı saat 20.0'da Star'da.

SANA SÖZ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı dizide; herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le Ömer'in hikayesi anlatılıyor.

Star Tv'de ekrana gelen Sana Söz final bölümünde Erdem ve Ömer'in ormanda buldukları ceset bütün okları Bora'ya çevirir.

Erdem için karar anıdır, ya Ömer'in yanında yer almaya devam edecek ya da Bora'nın yanında olacaktır.

Erdem kararını verir. Duru ve Bora'nın konuşması Elif'in gelmesiyle bölünür.

Bora odadan kaçmaya çalışırken Ömer ile yüz yüze gelir. Umut ise içine düştüğü durumdan yaptığı plan sayesinde kurtulmaya çalışır.

Aslı, Erdem için gün geçtikçe bir tehdit haline gelir. Erdem, telefonlarını açmayınca Aslı, Erdem'in evine gitmeye karar verir.

Bütün bunların yanında kayıp bebek olayı ise Elif ve Ömer'i yeniden işbirliği yapmaya zorlar.

SANA SÖZ DİZİSİNİN KONUSU

Sana Söz dizisinde Elif Karaca, Türkiye'nin merakla takip ettiği "Elif Karaca ile Sessiz Kalma" programının sunucusudur. Elif, yaşamını, çocukluğundan bu yana şahit olduğu adaletsizlikler ve kötülülüklerle mücadeleye adamıştır. Cinayet Büro komseri Ömer de, tıpkı Elif gibi hayatı boyunca kötülerle, canilerler, suçlularla mücadele etmiştir.

Televizyon programcısı olan Elif, cinayetleri çözmeye ve katilleri bulmaya çalışmaktadır. Sunucu halk tarafından sevilmektedir. İşini başarılı bir şekilde yapmak için hayatı boyunca çok sayıda fedakarlıkta bulunmuştur. Elif, mutlu bir aile hayatı olduğuna inanmaktadır. Lakin, bir gün programda işlediği vakanın kocası Erdem ile olduğunu öğrenmesi hayatının dağılmasına neden olur.