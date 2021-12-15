15 Aralık 2021 Çarşamba 10:32 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 10:32

14 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Transformers 3: Kayıp Çağ, Atv'de Destan, Star Tv'de Sana Söz, FOX Tv'de Mahkum (ilk bölüm), Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Masumlar Apartmanı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 14 Aralık 2021 reyting sonuçları

14 Aralık Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

14 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Destan, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Mahkum yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Mahkum yer aldı. İşte Salı reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 DESTAN ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

5 MAHKUM FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 DESTAN (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MAHKUM FOX

4 DESTAN ATV

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

9 DESTAN (OZET) ATV

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MAHKUM FOX

4 DESTAN ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 ESRA EROL'DA ATV

8 DESTAN (OZET) ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

Mahkum dizisi 1. bölüm izle!

Destan 4. Bölüm izle!

Sana Söz final bölümü izle!