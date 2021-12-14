14 Aralık 2021 Salı 12:05 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 12:05

Alparslan Büyük Selçuklu 6. bölüm izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yapımını Akli Film'in üstlendiği Alparslan Büyük Selçuklu 6. bölümde Alparslan, oba baskınında annesini öldüren kişinin Kekavmenos olduğunu öğrenince, intikam için harekete geçer. Tüm bunlar yaşanırken Kekavmenos'un, Akça ve Alpagut'u zor durumda bırakacak hamlesi ne olacak? İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alparslan, oba baskınında annesini öldüren kişinin Kekavmenos olduğunu öğrenince, intikam için harekete geçer. Akça ise, başındaki Karaca derdinden kurtulmak zorundadır.

Alparslan'la Kekavmenos arasında yaşananlar, Bizans içinde yeni gerginliklerin tohumunu atar.

Yınal'ın tahta çıkma yolunda Kündüri ile yaptığı plan, devlet içinde büyük karışıklıklara yol açarken; Kekavmenos ve Bozan arasındaki kirli ittifak ise Selçuklu'yu büyük bir çıkmaza sokacaktır.

Alparslan Büyük Selçuklu 6. bölümse tüm bunlar yaşanırken; Kekavmenos'un, Akça ve Alpagut'u zor durumda bırakacak hamlesi ne olacak?

Alparslan, Kekavmenos'tan almak istediği intikam uğruna dönülmez bir yola girecektir.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

nadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

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