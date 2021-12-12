12 Aralık 2021 Pazar 23:45 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 23:45

Teşkilat 26. bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisinin 26. bölümünde Yıldırım'ın düzenlediği patlamaları engellemeye çalışan ekip, bu kez yanılıyor. Havalimanında hedef sandıkları isim aslında kim? Zehra ve Serdar, bu kez felaketi engelleyebilecek mi? Teşkilat 26. bölümü full izleyemeyenler için son bölüm izleme linki ve özeti haberimizde yer alıyor.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 24. bölümüne Zehra'nın Serdar'ın mücadelesinde yanında olmak istemesi damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 24. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 24. bölüm full izle!

TEŞKİLAT 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat 26. bölümde Libya'da sağlanan büyük başarının ardından Ankara'ya dönen ekibi yeni bir sürpriz beklemektedir.

Yıldırım'ın yeni hamlesi hem Nemesis'in ilk adımı hem de ekip için zorlu olayların başlangıcı olacaktır.

Yıldırım'a karşı büyük bir adım atan ekip kendilerini tüm ülkeyi etkileyecek olaylar silsilesinin içinde bulur.

Yıldırım büyük planı için ülkeyi kaosa sürükleyecek düğmeye basar. Ekip, Yıldırım'ın başlattığı felaketi durdurabilecek mi?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, her pazar TRT1'de.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!