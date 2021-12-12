12 Aralık 2021 Pazar 23:33 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 23:33

Yargı, 13. Bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı dizinin önceki bölümünde Engin cezaevinde okuduğu kitaba sürülen zehirden dolayı bayılmıştı. Yeni bölümde Hastaneye kaldırılan Engin kaçmayı planlıyor. Ceylin ve Ilgaz, Engin'e engel olabilecek mi? Yargı 13. bölüm full izleme Puhutv ve Kanal D bağlantıları haberimizde yer alıyor. Yargı 13. Bölüm izle tek parça!

YARGI 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 13. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Engin, kitap okurken sayfalardaki zehirden dolayı yığılmıştı. Yeni bölümde zehirlenen Engin hastaneye kaldırılıyor. Ceylin ise Engin'in kaçacağını anlıyor... Ceylin, Engin'e engel olabilecek mi? İşte Yargı 13. bölüm özeti.

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 9. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

ENGİN, HASTANEYE KALDIRILIYOR!

Engin'i hastanede gören Ceylin, bir yandan onun ölmesini isterken diğer yandan da yaşayıp cezasını çekmesini istiyor. Metin, babası Merdan'la karşı karşıya gelirken, Ceylin, Engin'in kaçmayı planladığını anlıyor. Ceylin, Engin'in kaçmasına engel olabilecek mi?

Ilgaz ve Ceylin tarafları oldukları ve çözmek için yan yana düştükleri dava sayesinde birlikte hareket ettiklerinde çok daha güçlü olduklarını fark etmişlerdir.

Ne var ki; Engin'in yeni bir hamleyle Parla üzerinden kendisini vurması Ceylin'i çileden çıkartır. Ceylin artık Engin'i durdurmak için kendi yöntemlerini kullanmaya kararlıdır.

Engin'in herkes için özenle hazırladığı planında vaat ettiği sürede sona gelinmiştir.

Kurduğu planla uyumla ilerlerken birileri onu kendi oyunun dışında bırakmaya çalışmıştır.

Herkesin sevdikleriyle sınandığı bu gerilimli süreçte, şaşırtıcı ve sürpriz birliktelikler de oluşmaya başlar...

ILGAZ VE CEYLİN ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı dizisinin 13. yeni bölümünde Ceylin ve Ilgaz arasında buzlar tamamen eriyor! Ilgaz, Ceylin'e olan hislerini dile getirmeye başlıyor.

Ilgaz ve Ceylin, güzel bir akşam yemeğinin ardından beraber uyuyor. Peki bu romantik gecenin ardından ikiliyi neler bekliyor?

Çıktıkları her yolda birbirlerine daha da kenetlenen Ilgaz ile Ceylin, olanca imkânsızlığa rağmen, hayatlarındaki bunca karmaşanın içerisinde bile kalplerinde yeşeren duyguları bastırmayı mı yoksa onlara teslim olmayı mı seçecekler? Üstelik hayat onlara şimdiye kadar hiç karşılaşmadıkları büyüklükte yeni bir sınav hazırlamışken