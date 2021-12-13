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Medya

12 Aralık 2021 Pazar reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? MasterChef, Yargı, Teşkilat reyting sonuçları

12 Aralık 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Pazar akşamı; Yargı, Elbet Bir Gün, Annemizi Saklarken, Tosun Paşa, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 12 Aralık 2021 reyting sonuçları

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:25 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:25
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12 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, Star Tv'de Annemizi Saklarken, FOX Tv'de Elbet Bir Gün, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Teşkilat ve Show Tv'de Tosun Paşa reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 12 Aralık 2021 reyting sonuçları

12 Aralık Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

12 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Yargı Özet yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Yargı özet yer aldı.

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