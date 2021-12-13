13 Aralık 2021 Pazartesi 20:47 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:47

Yasak Elma 124. son bölümü izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 124. bölümde Doğan'dan almış olduğu güvenceyle ve dönen Yıldız, Kumru'nun artık geri dönmeyeceğinden emindir. Kumru ise uzun bir sessizlikten sonra yeni bir planı devreye sokacaktır. Yasak Elma 124.Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 124.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 124. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Yasak Elma'nın yeni bölümünde birbirinden önemli gelişmeler yaşandı.

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen son bölümünde Yıldız'ın eve dönmesi, Çağatay'ın planını alt üst eder.

Yasak Elma 124. bölümde intikam almak için Çağatay'ın haberi olmadan evde organizasyon düzenleyen Yıldız, nikah tazeler. Çağatay ise şaşkın ve sinirli bir şekilde Yıldız'a "Bunun hesabını sana soracağım" der.

Yıldız, Kumru'nun Çağatay'ı bir daha affetmeyeceğine emindir. Ne var ki Kumru'nun aklında başka bir şey vardır...

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Çağatay, Doğan ve Yıldız'ın hamlelerinden sonra intikam yemini eder. Artık tek bir amacı vardır ve bu uğurda her şeyi yapacaktır.

Kumru ile evlenerek hem Doğan'dan hem de Yıldız'dan intikam almak isteyen Çağatay, son anda gelişecek olaylardan habersizdir.

Bu sırada Yıldız, Çağatay'ın planını bozmak için harekete geçer. Doğan, Yıldız'dan Kumru'yu Toskana'ya götürene kadar zaman ister.

Doğan'ın Kumru'yu yurt dışına götürme sözüne güvenen Yıldız, geçici olarak eve dönmeye karar verir. Çağatay'ın Kumru'ya yüzük uzatarak evlenme teklifi ettiği o anda Yıldız içeri girer.