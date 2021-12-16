15 Aralık 2021 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar, Kuruluş Osman...

16 Aralık 2021 Perşembe 10:18 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:18

15 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, Star Tv'de Annemizi Saklarken, FOX Tv'de Kanunsuz Topraklar, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol ve Show Tv'de Çöpçüler Kralı reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 15 Aralık 2021 reyting sonuçları



15 Aralık Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

15 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Sadakatsiz aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada da Sadakatsiz yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

Kuruluş Osman 75. son bölüm Youtube'dan izle!

Sadakatsiz 43.bölüm izle! Sadakatsiz 43. bölüm full izle (son bölüm)

Kanunsuz Topraklar 11. son bölüm full izle!

Annemizi Saklarken 2. Bölüm full izle!