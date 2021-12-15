15 Aralık 2021 Çarşamba 20:31 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 20:31

Annemizi Saklarken 2. Bölüm izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi'nin yer aldığı dizide Yeşim Ceren Bozoğlu, Nimet İyigün, Hatice Aslan, Ece Yaşar ve Erdem Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İlk bölümü ile izleyicinin dikkatini çeken Annemizi Saklarken 2. Bölüm full izleme bağlantısına haberimizden erişebilirsiniz. Annemizi Saklarken 2. Bölüm izle!

ANNEMİZİ SAKLARKEN 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını Ojo Pictures'ın üstlendiği "Annemizi Saklarken"in yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

Annemizi Saklarken 2. bölümde Yaşanan trajedi sadece Demir ailesi için değil, Handan için de yıkıcı olurken Derya ise annesiyle ilgili bambaşka bir yıkım yaşar.

Handan, zamanla kendini toplamaya çalışırken, Dündar hiç zaman kaybetmeden Handan'ın peşine düşer.

Handan sadece Dündar'ın değil, o gece neler olduğunu çözmek isteyen Füsun'un ve Dündar'ın ablası Benan'ın da hedefindedir.

Derya'nın hedefinde ise parasını iade etmek istediği Bora vardır. Ancak Derya'yı kötü bir sürpriz bekler.

Bora ise Derya ve Handan arasındaki bağın peşine düşerken, Dündar ve Handan arasındaki kaçma kovalamaca herkesi içine alan bir kedi fare oyununa döner.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NEDİR?

Handan (Hande Doğandemir) henüz çocuk denilebilecek bir yaştayken ilk çocuğunu dünyaya getirir. Ardından da iki bebeği daha olur. Şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışmaktadır.

Dündar ve Zerrin Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Handan Demir çiftinin evine gidip geldiği sırada Handan Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeker ve hem genç kadının hem de çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişir

Kutsi ve Hande Doğandemir'in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Nimet İyigün, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.