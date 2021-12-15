15 Aralık 2021 Çarşamba 20:16 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 20:16

Kuruluş Osman 75. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Osman Bey'in Vezir Alemşah'a söylediği "Burada bey de benim devlet de benim" sözü son bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman 75. bölümde; Gücünü tekfurlarla birleştiren Vezir Alemşah, Sultan Mesud'un emriyle Osman Bey'i tutuklatır. Gündüz Bey'e de Bey'lik vaat eder. Gündüz Bey, Vezir Alemşah'ın teklifine ne yanıt verecek? Kuruluş Osman 75.bölüm izle full hd tek parça izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 75. bölümde Osman Bey, çocukları kurtarmak için canla başla savaşıyor... Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

Kuruluş Osman 76. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüme dair gelişmelerin yer aldığı tanıtıma aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

KURULUŞ OSMAN 75. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 75. bölümüne Tekfur Kosses'in "Osman benden kardeşimi aldı, ben de ondan şeyhini alacağım!" sözü damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 75. bölümünde Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısına uğramış, Osman Bey İnegöl Kalesi'nde sıkışıp kalmış ve Boran Alp ise Vezir Alemşah'ın eline düşmüştür!

Vezir Alemşah, Boran'ı elinde tutmakla neyi hedefliyor? Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısından kurtulabilecek mi?

Bu zor durumdan çıkmak için tüm becerisini kullanan Osman Bey, gücünü tekfurlarla birleştiren Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurar.

Osman Bey'in "Burada bey de benim devlet de benim" sözlerine karşılık; Vezir Alemşah, Osman Bey'in gücünü kırmak için ağabeyi Gündüz Bey'e beylik vaat ederken, Osman Bey'i de tutuklar.

Osman Bey'in tutuklanması Kayı Obası'nda nasıl tepki bulacak? Gündüz Bey, Vezir Alemşah'ın teklifine ne yanıt verecek?

Kayı Alpleri, beylerinin tutuklanmasına itiraz ederken, tutuklanan Osman Bey yaralanır. Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak?

Tekfur Nikola ve Tekfur Kosses, Mari'yi Kayı Obası'ndan nasıl çıkaracak?

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit - Osman

Didem Balçın - Selcan

Yıldız Çağrı Atiksoy - Malhun Hatun

Serhat Kılıç - Kosses

Erkan Avcı - Nikola

Seda Yıldız - Şeyh Edebali

Yıldıray Şahinler - Rogatos

Özge Törer - Bala Hatun

Emre Basalak - Gündüz

Rüzgar Aksoy - Turgut

Burak Çelik - Göktuğ

Çağrı Şensoy - Cerkutay

Yiğit Uçan - Boran

Ahmet Yenilmez - Demirci Davud

Emin Gürsoy - Kumral Abdal

Buse Arslan Akdeniz - Aygül

Şeyma Korkmaz - Mari

Oğuzhan Karbi - Nestor

Serhat Parıl - Feodor

Melis Gürhan - Cornelia

Burak Alp Yenilmez - Kutan

Recep Çavdar - Andreas

Feyza Sevil Güngör - Hera