15 Aralık 2021 Çarşamba 20:42 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 20:42

Kanunsuz Topraklar 11. bölüm izleyiciyi ekran başına kilitledi. FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar 11. bölümde Gülfem, göçük altındayken uzun süre kendine gelemez. Bu sırada Kasapoğlu; Yavuz ve Asude'nin Malik Bey'in ölümüyle ilgili sakladığı büyük sırrı öğrenir. Kasapoğlu, olan biteni Gülfem'e anlatabilecek mi? Kanunsuz Topraklar 11. son Bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

FOX Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar dizisinin Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili yer alıyor. Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel yazıyor.

Başrollerinde; Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Murat Daltaban ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar Her Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

KANUNSUZ TOPRAKLAR 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanunsuz Topraklar'ın 11. bölümünde Madendeki patlama tüm Zonguldak'ı derinden sarsar.

Maden Mahallesi karalar bağlar. Askerler, madenciler ve yüreğinde bir parça vicdan kalan herkes göçük altında kalan Davut ve Gülfem'i kurtarmaya uğraşmaktadır.

Behice ile gizli gizli evlenerek karanlık emellerine ulaşmaya çalışan Yavuz ise Gülfem ve Davut'un madenden canlı çıkmaması için elinden geleni ardına koymamaktadır.

Patlamada büyük zarar gören madeni ele geçirmek için karanlık planlar kuran Ali Gelik ve Bahar Aras hemen bu fırsatı değerlendirmeye çalışır...

Bu sırada Kasapoğlu; Yavuz ve Asude'nin Malik Bey'in ölümüyle ilgili sakladığı büyük sırrı öğrenir. Yavuz ve Asude köşeye sıkışmıştır.

Kasapoğlu tüm bu olanları anlatmak üzere Gülfem'in evine doğru yola çıkar.

Göçük altındaki Davut ve Gülfem'in durumu gittikçe daha kritik bir hal almaktadır.

Onları kurtarmak için canını dişine takan madenciler ve askerler umutlarını yitirmiyordur...

Zaten umudun olduğu yerde; mucizeler çiçek açar. Ve aşk en büyük mucizedir...

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI

Davut (Uğur Güneş)

Gülfem (Esra Bilgiç)

Ali Gelik (Necip Memili)

Yavuz (Kaan Taşaner)

Malik (Murat Daltaban)

Celal (Doğaç Yıldız)

Asude (Ezgi Çelik)

Kevser (Onuryay Evrentan)

Behice (Eylül Su Sapan)

Fikriye (Serdem Paçal)

Eyüp (Onay Kaya)