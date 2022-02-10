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Dizi

Camdaki Kız 30. bölüm full izle YouTube! Camdaki Kız 30. Bölüm izle tek parça!

Camdaki Kız 30. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 30. son bölümde Alp, Adil'i arayarak Cana ve Sedat arasındaki yasak aşkı söylüyor. Adil, Cana ve Sedat ilişkisini herkese anlatacak mı? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kız 30. son bölüm full izle YouTube!

10 Şubat 2022 Perşembe 23:43 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 23:43
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Camdaki Kız 30. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız 30. bölümde Nalan'ın hamilelik haberi konağa bomba gibi düşüyor! Diğer yandan mahkeme Sedat'ın tutuklu olarak yargılanmasına karar veriyor. Sedat tutuklanacak mı? Camdaki Kız 30. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 30. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 30. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izlenme oranlarıyla her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 30. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 30. BÖLÜM ÖZETİ

Koroğlu Konağı'nda Hareketli Günler...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 30. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Sedat'ı durdurmak için yanına giden Nalan ona hamile olduğu haberini verince bu haber Sedat'a yeniden umut verir.

Rafet'in kendiyle ilgili kararından habersiz olarak eve dönen Sedat'ı bir sürpriz beklemektedir.

Alp, Adil'in Cana'ya yardım ettiğini öğrenince onu arayarak Sedat ve Cana arasındaki ilişkiyi anlatır. Bu durumu öğrenince yıkılan Adil, gerçekleri Nalan'a anlatmakta kararlıdır.

Duydukları ile şaşkına dönen Adil ise bunun hesabını Feride'den soruyor. Feride'nin Nalan'ı ateşe attığını öne süren Adil, bu gerçeği herkese anlatmaya karar veriyor!

Öte yandan Nalan'ın hamilelik haberi konağa bomba gibi düşüyor! Peki Adil, Cana ve Sedat ilişkisini herkese anlatacak mı? Feride, Cana'yı tuzağına nasıl düşürecek?

SEDAT'IN TUTUKLU OLARAK YARGILANMASINA KARAR VERİLİYOR!

Mahkeme Koroğlu ailesi için kötü sonuçlanır. Sedat'ın tutuklu olarak yargılanmasına karar verilirken Nalan ise hamileliğinin getirdikleriyle uğraşır.

Diğer yandan Hayri'nin Nalan'a olan duyguları her geçen gün artmaktadır.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

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