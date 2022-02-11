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Medya

10 Şubat 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Barbaroslar, Camdaki Kız, Mahkum reyting sıralaması

10 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor. Perşembe akşamı televizyonlarda Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Oğlum (Yeni Dizi), Mahkum, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Bir Baba Hindu, Güldür Güldür Show ve Recep İvedik 5 izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 10 Şubat 2022 reyting sonuçları

11 Şubat 2022 Cuma 09:15 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 09:15
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10 Şubat 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Perşembe akşamı Oğlum (Yeni Dizi), Kanal D'de Camdaki Kız, Star'da Bir Baba Hindu, FOX Tv'de Mahkum, Tv8'de Recep İvedik 6, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 10 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 10 Şubat reyting sıralaması

10 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Şubat 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Perşembe akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Bir Zamanlar Çukurova aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

Mahkum 9. Bölüm tek parça izle son bölüm!

Camdaki Kız 30. bölüm full izle YouTube!

Barbaroslar 19. Bölüm izle!

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