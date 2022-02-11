11 Şubat 2022 Cuma 09:15 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 09:15

10 Şubat 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Perşembe akşamı Oğlum (Yeni Dizi), Kanal D'de Camdaki Kız, Star'da Bir Baba Hindu, FOX Tv'de Mahkum, Tv8'de Recep İvedik 6, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 10 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 10 Şubat reyting sıralaması

10 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Şubat 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Perşembe akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Bir Zamanlar Çukurova aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

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Camdaki Kız 30. bölüm full izle YouTube!

Barbaroslar 19. Bölüm izle!